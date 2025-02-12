В НАТО назвали слова главы Пентагона об Украине принуждением к капитуляции

Некоторые представители стран НАТО считают слова министра обороны США Пита Хегсета о членстве Украины в альянсе и другие проявления изменений в политике Вашингтона принуждением Киева к капитуляции. Об этом пишет издание Euractiv.

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« О д и н е в р о п е й с к и й д и п л о м а т и з НАТО назвал изменение политики [США] чем-то сродни принуждению Украины к «превентивной капитуляции», — указано в публикации.

Другие источники заявили журналистам, что «неприятно удивлены» появлению подобных заявлений еще до начала переговоров об урегулировании.

12 февраля Пит Хегсет заявил, что безопасность Украины должна гарантироваться силами европейских стран и государств вне Евросоюза, а США не отправят туда свои войска.

Он также отметил, что США не считают вступление Киева в НАТО частью мирного плана.

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Кроме того, Хегсет заявил, что в российско-украинском конфликте наступил критический этап. По его словам, Вашингтон считает возвращение Украины к границам 2014 года нереалистичным.