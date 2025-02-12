Белый дом: Трамп воспринимает Путина как «конкурента в регионе»
Глава США Дональд Трамп рассматривает президента России Владимира Путина как «конкурента в регионе, а иногда и как противника», рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.
Левитт пояснила, что глава США считает важным поддерживать дипломатические отношения с лидерами по всему миру, старается находить точки соприкосновения с главами государств и правительств.
Вместе с тем, уточнила пресс-секретарь, в случае необходимости, Трамп руководствуется принципом «достижения мира через силу», выступает с критикой.
По ее словам, Трамп не раскрывает деталей своей позиции по прекращению конфликта между сторонами.
«Вопрос об установлении «красных линий» остаётся за президентом. Однако, как показали успешные сделки в прошлом, одна из причин, по которой Трамп является очень эффективным переговорщиком, заключается в том, что он не раскрывает свои ожидания от обеих сторон», — отметила представитель Белого дома.
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Левитт уточнила, что ведущую роль в этих переговорах играют не только сам президент, но и высококвалифицированные представители, которым он поручил вести диалог как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским