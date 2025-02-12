Белый дом: Трамп воспринимает Путина как «конкурента в регионе»

Глава США Дональд Трамп рассматривает президента России Владимира Путина как «конкурента в регионе, а иногда и как противника», рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Левитт пояснила, что глава США считает важным поддерживать дипломатические отношения с лидерами по всему миру, старается находить точки соприкосновения с главами государств и правительств.

Вместе с тем, уточнила пресс-секретарь, в случае необходимости, Трамп руководствуется принципом «достижения мира через силу», выступает с критикой.

По ее словам, Трамп не раскрывает деталей своей позиции по прекращению конфликта между сторонами.

« В о п р о с о б у с т а н о в л е н и и « к р а с н ы х л и н и й » о с т а ё т с я з а п р е з и д е н т о м . О д н а к о , к а к п о к а з а л и у с п е ш н ы е с д е л к и в п р о ш л о м , о д н а и з п р и ч и н , п о к о т о р о й Трамп является очень эффективным переговорщиком, заключается в том, что он не раскрывает свои ожидания от обеих сторон», — отметила представитель Белого дома.

Белый дом прокомментировал контакты Трампа с Путиным и Зеленским

Левитт уточнила, что ведущую роль в этих переговорах играют не только сам президент, но и высококвалифицированные представители, которым он поручил вести диалог как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским