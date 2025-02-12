В Белом доме назвали «красную линию» для США в отношениях с Ираном

Обладание Ираном ядерным оружием является «красной линией» для Вашингтона, президент США Дональд Трамп не допустит, чтобы это случилось. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что американский лидер «дал ясно понять», что никогда не позволит, чтобы у Тегерана появился ядерный потенциал.

« Э т о к р а с н а я л и н и я , к о т о р у ю о н п р о в е л , и о н н е д о п у с т и т , ч т о б ы э т о п р о и з о ш л о » , — у к а з а л а Л е в и т т .

8 февраля Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что хотел бы заключить сделку с Тегераном по ядерным вопросам. Американский лидер добавил, что для него это более предпочтительный вариант развития событий, чем бомбардировки Ирана.

В начале февраля журнал Foreign Affairs писал, что глава Белого дома в случае неудачи в вопросе сдерживания иранской ядерной программы может разрешить Израилю ударить по ядерным объектам на территории республики.