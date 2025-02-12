В США подтвердили скорую передачу Винника России

США освободят сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника и передадут России, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Левитт уточнила, что американская сторона передаст Винника в ближайшее время.

Дело россиянина Александра Винника в США завершено, он на свободе, сообщил, в свою очередь, его французский адвокат Фредерик Бело.

« К о г д а я [ п р о ш л ы м ] л е т о м н а в е щ а л А л е к с а н д р а в т ю р ь м е С а н т а - Р и т а , о н б ы л в о ч е н ь п л о х о м п о л о ж е н и и » , — з а м е т и л ю р и с т .

Бело подчеркнул, что очень рад освобождению Винника из тюрьмы и его возвращению домой.

В США закрыли дело Винника

Напомним, что Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты 4 августа 2022 года.

В США его обвиняли в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через интернет-биржу криптовалют BTC-e. В настоящее время все обвинения сняты.