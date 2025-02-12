Левитт: Винника вскоре передадут России

США освободят сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника и передадут России, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

В США подтвердили скорую передачу Винника России
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Левитт уточнила, что американская сторона передаст Винника в ближайшее время.

Дело россиянина Александра Винника в США завершено, он на свободе, сообщил, в свою очередь, его французский адвокат Фредерик Бело.

«Когда я [прошлым] летом навещал Александра в тюрьме Санта-Рита, он был в очень плохом положении», заметил юрист.

Бело подчеркнул, что очень рад освобождению Винника из тюрьмы и его возвращению домой.

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Напомним, что Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты 4 августа 2022 года.

В США его обвиняли в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через интернет-биржу криптовалют BTC-e. В настоящее время все обвинения сняты.

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