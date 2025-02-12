В США подтвердили скорую передачу Винника России

Левитт: Винника вскоре передадут России
США освободят сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника и передадут России, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом пишет РИА Новости.
Левитт уточнила, что американская сторона передаст Винника в ближайшее время.
Дело россиянина Александра Винника в США завершено, он на свободе, сообщил, в свою очередь, его французский адвокат Фредерик Бело.
«Когда я [прошлым] летом навещал Александра в тюрьме Санта-Рита, он был в очень плохом положении», — заметил юрист.
Бело подчеркнул, что очень рад освобождению Винника из тюрьмы и его возвращению домой.
Напомним, что Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты 4 августа 2022 года.
В США его обвиняли в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через интернет-биржу криптовалют BTC-e. В настоящее время все обвинения сняты.