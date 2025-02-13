В Белом доме высказались об отношении Трампа к Путину

США воспринимают Россию как конкурента и, временами, противника, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом пишет ТАСС.

В Белом доме высказались об отношении Трампа к Путину
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Журналисты попросили ее уточнить, как Трамп относится к России и ее президенту Владимиру Путину.

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«Рассматривает Путина и Россию как огромного конкурента в регионе, а временами — и как противника», — высказалась она.

Ливитт добавила, что США при этом не исключают различного двустороннего сотрудничества.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

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