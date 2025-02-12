В США закрыли дело Винника

Дело россиянина Александра Винника закрыли в США, он больше не фигурирует в списке заключенных. Об этом РИА Новости рассказал французский адвокат гражданина РФ Фредерик Бело.

Ранее ABC сообщил, что США освободят Винника в обмен на передачу Москвой Вашингтону американца Марка Фогеля, который отбывал в России срок по делу о контрабанде наркотиков. Американец уже прибыл в Соединенные Штаты, отправка россиянина домой ожидается в ближайшее время.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, в тот момент он находился в отпуске в Греции. В Соединенные Штаты он был экстрадирован в 2022 году, где его обвинили в отмывании средств на сумму от четырех до девяти миллиардов долларов через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox.