Ларса фон Триера поместили в больницу

Известный датский режиссер Ларс фон Триер, у которого ранее была диагностирована болезнь Паркинсона, помещен в больницу, рассказала продюсер компании Zentropa Entertainments Луиза Вест. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, в активе режиссера — 14 художественных фильмов, часто тревожных и жестоких, он «является одним из крупнейших имен в современном авторском кинематографе».

«Ларс в настоящее время связан с медицинским центром, который может предоставить ему лечение, которого требует его состояние», — отметила Вест.

По ее словам, режиссер чувствует себя хорошо, несмотря на болезнь.

Вест заметила, что была вынуждена рассказать о состоянии Ларса фон Триера в связи с тем, что в датских СМИ появилось большое количество публикаций о режиссере, основанных на слухах и непроверенных фактах.