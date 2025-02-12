Раскрыто, сколько времени говорили Зеленский и Трамп

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа, который состоялся 12 февраля, продлился около часа, сообщает РБК Украина со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина. Отмечается, что темы беседы пока не раскрываются.

Позднее в соцсетях Зеленский написал, что его диалог с Трампом касался завершения украинского конфликта. Он добавил, что страна готова работать над этим вопросом на уровне команд. Кроме того, политики договорились о дальнейших встречах.

Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы <...> гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done (давайте сделаем это. — NEWS.ru), — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Трамп и президент России Владимир Путин созвонились в среду, 12 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что стороны обсудили вопрос обмена осужденных граждан России и США. Трамп гарантировал исполнение принятых обязательств. Беседа двух лидеров длилась полтора часа.

До этого Песков сообщил, что Путин пригласил американского коллегу в Москву во время переговоров. Президенты договорились о продолжении личных контактов, включая организацию очной встречи. Путин также обсудил с Трампом вопрос урегулирования конфликта на Украине. Президент США выступил за остановку боевых действий.