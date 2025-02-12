Раскрыто, сколько времени говорили Зеленский и Трамп

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа, который состоялся 12 февраля, продлился около часа, сообщает РБК Украина со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина. Отмечается, что темы беседы пока не раскрываются.

Раскрыто, сколько времени говорили Зеленский и Трамп
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Позднее в соцсетях Зеленский написал, что его диалог с Трампом касался завершения украинского конфликта. Он добавил, что страна готова работать над этим вопросом на уровне команд. Кроме того, политики договорились о дальнейших встречах.

Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы <...> гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done (давайте сделаем это. — NEWS.ru), — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Трамп и президент России Владимир Путин созвонились в среду, 12 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что стороны обсудили вопрос обмена осужденных граждан России и США. Трамп гарантировал исполнение принятых обязательств. Беседа двух лидеров длилась полтора часа.

До этого Песков сообщил, что Путин пригласил американского коллегу в Москву во время переговоров. Президенты договорились о продолжении личных контактов, включая организацию очной встречи. Путин также обсудил с Трампом вопрос урегулирования конфликта на Украине. Президент США выступил за остановку боевых действий.

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