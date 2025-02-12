Белый дом прокомментировал контакты Трампа с Путиным и Зеленским

Контакты президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским были «очень позитивными», заявили в Белом доме.

Так отметили, что Соединенные Штаты привержены достижению мирной сделки. В Белом доме добавили, что администрация Трампа привержена положению окончания конфликта между Россией и Украиной.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин пригласил Трампа в Москву, напоминает «Радиоточка НСН».