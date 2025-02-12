Стала известна реакция Зеленского на переговоры Трампа и Путина

Владимир Зеленский разочарован позицией президента США Дональда Трампа и его переговорами с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинское СМИ.

Отмечается, что на фоне переговоров Трампа и Путина офис Зеленского срочно проводит совещание с целью выработки антикризисной стратегии. В частности, его глава Андрей Ермак выступил с предложением использовать телефонный звонок Трампа в пользу Украины и сформировать мнение о новом давлении на Россию.

«Зеленский очень разочарован позицией Трампа и его переговорами с Путиным, когда позиция по Украине еще не согласована», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и США провели телефонный разговор. Одной из его тем стал конфликт на Украине и его урегулирование. Позже стало известно, что Трамп также провел по телефону переговоры с Зеленским. По словам президента США, они прошли «очень хорошо».