Президент США Дональд Трамп рассказал, что провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Он отметил, что беседа «прошла очень хорошо», пишет РИА Новости.

Американский лидер уточнил, что Зеленский, так же, как президент России Владимир Путин, желает заключить мир.

Трамп уточнил, что в основном обсуждал с украинским коллегой детали проведения конференции в Мюнхене, на которой от США будут вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Президент США выразил надежду, что результаты этой встречи будут положительными.

Трамп провел переговоры с Зеленским

Владимир Зеленский рассказал, в свою очередь, что разговор касался возможности достижения мира.

По его словам, стороны обсудили подготовку соглашения о предоставлении США доступа к редкоземельным металлам в обмен на помощь и ряд других вопросов.