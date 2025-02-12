Журналиста не пустили в Белый дом из-за Мексиканского залива

Журналиста агентства Associated Press не пустили в Белый дом на подписание указов в Овальном кабинете.

© Российская Газета

Трамп и его команда оказались недовольными подачей AP материалов о недавно переименованном Американском заливе, который агентство по старой памяти называет Мексиканским.

Новое имя водоем получил сразу же после вступления Трампа в должность. Карты компаний Google и Apple оперативно последовали указаниям хозяина Белого дома. AP подчеркнуло, что не оспаривает распоряжение, но географические названия должны быть легко узнаваемы для всех аудиторий по всему миру, и решило по-прежнему именовать залив Мексиканским, как сложилось "более 400 лет назад". Той же логики агентство придерживается и с горой Денали на Аляске, которой Трамп пожелал вернуть прежнее название - Мак-Кинли.

Исполнительный редактор AP Джули Пейс назвала этот шаг Белого дома "наказанием за независимую журналистику" и указала на нарушение первой поправки к конституции.