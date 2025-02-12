МИД Германии отреагировал на разговор Трампа с Путиным

Важно, чтобы Россия также присутствовала за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Таким образом глава МИД Германии Анналена Бербок отреагировала на прошедший телефонный разговор президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, передает Reuters.

« В а ж н о , ч т о б ы Е в р о п а б ы л а е д и н а в о т н о ш е н и и Украины, она должна быть готова к переговорам. Также очень важно, чтобы в обсуждении участвовала и Россия», — отметила дипломат.

По мнению Бербок, Западу «давно нужно было сделать шаг», чтобы начать обсуждение урегулирования украинского кризиса с Путиным.

Песков раскрыл детали разговора Путина с Трампом

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером «был очень продуктивным». Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил Трампа посетить Москву.