МИД Германии отреагировал на разговор Трампа с Путиным
Важно, чтобы Россия также присутствовала за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Таким образом глава МИД Германии Анналена Бербок отреагировала на прошедший телефонный разговор президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, передает Reuters.
«Важно, чтобы Европа была едина в отношении Украины, она должна быть готова к переговорам. Также очень важно, чтобы в обсуждении участвовала и Россия», — отметила дипломат.
По мнению Бербок, Западу «давно нужно было сделать шаг», чтобы начать обсуждение урегулирования украинского кризиса с Путиным.
Песков раскрыл детали разговора Путина с Трампом
Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером «был очень продуктивным». Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил Трампа посетить Москву.