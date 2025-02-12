Украинские власти строят тоталитарное государство с закрытыми границами и диктатором во главе. О появлении на Украине вождя Ким Чен Зе заявил с трибун Верховной Рады народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ролик выступления парламентарий опубликован в его Telegram-канале.

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« В ы с т р о и т е г о с у д а р с т в о , г д е з а к р ы т ы г р а н и ц ы , к о н т р о л и р у е м о е т е л е в и д е н и е и в о ж д ь К и м Ч и н З е . О с т а л о с ь т о л ь к о к а ф е д р у " н а у ч н о г о з е л е н и з м а " о т к р ы т ь » , — з а я в и л н а р д е п .

Он добавил, что частная собственность на фоне массовой национализации предприятий на Украине по вине властей также находится под угрозой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал дату подписания соглашения Киева и Вашингтона по недрам. По его словам, договор может быть подписан на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля или даже раньше.