Трамп провел переговоры с Зеленским
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону. Об этом в соцсети X сообщил журналист FT Кристофер Миллер.
Американский лидер сразу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным позвонил украинскому коллеге.
«Трамп и Зеленский сейчас разговаривают по телефону, как мне сообщили в команде президента Украины», — написал Миллер.
Советник украинского президента Дмитрий Литвин отметил, что переговоры длились около часа. Подробности разговора он не посчитал нужным раскрыть.
Песков раскрыл детали разговора Путина с Трампом
Ранее сообщалось, что лидеры России и США провели длительные телефонные переговоры. Стороны обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке, договорились приступить к переговорам по урегулированию украинского кризиса.