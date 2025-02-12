Трамп провел переговоры с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону. Об этом в соцсети X сообщил журналист FT Кристофер Миллер.

Американский лидер сразу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным позвонил украинскому коллеге.

« Т р а м п и З е л е н с к и й с е й ч а с р а з г о в а р и в а ю т п о т е л е ф о н у , к а к м н е с о о б щ и л и в к о м а н д е п р е з и д е н т а У к р а и н ы » , — н а п и с а л М и л л е р .

Советник украинского президента Дмитрий Литвин отметил, что переговоры длились около часа. Подробности разговора он не посчитал нужным раскрыть.

Песков раскрыл детали разговора Путина с Трампом

Ранее сообщалось, что лидеры России и США провели длительные телефонные переговоры. Стороны обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке, договорились приступить к переговорам по урегулированию украинского кризиса.