Трамп провел переговоры с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону. Об этом в соцсети X сообщил журналист FT Кристофер Миллер.

Американский лидер сразу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным позвонил украинскому коллеге.

«Трамп и Зеленский сейчас разговаривают по телефону, как мне сообщили в команде президента Украины», написал Миллер.

Советник украинского президента Дмитрий Литвин отметил, что переговоры длились около часа. Подробности разговора он не посчитал нужным раскрыть.

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Ранее сообщалось, что лидеры России и США провели длительные телефонные переговоры. Стороны обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке, договорились приступить к переговорам по урегулированию украинского кризиса.

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