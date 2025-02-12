Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении оплатить штрафы протестующих в Грузии. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

По словам Зурабишвили, она создаст фонд специально для помощи гражданам, которых оштрафовали на 5000 лари (1800 долларов) за блокирование дорог во время антиправительственных митингов сторонников прозападной оппозиции. При этом, кто будет финансировать его она не уточнила.

Напомним, что антиправительственные митинги вспыхнули в Грузии после парламентских выборов осенью 2024 года. Первая волна протестов была спровоцирована оппозицией и самой Зурабишвили, которые отказались признавать их итоги. Вторую волну митингов в конце ноября вызвало решение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и нового правительства о заморозке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года и отказе от любых бюджетных грантов со стороны ЕС. Протесты по этому поводу продолжаются до сих пор.