Трамп заявил об ожидании визита Путина в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает визита российского коллеги Владимира Путина в Соединенные Штаты. Его слова приводит РИА Новости.
Трамп отметил, что первая встреча с Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
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«Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда». Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я — туда», — сказал он.
Ранее Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По словам американского лидера, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.