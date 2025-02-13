Трамп заявил об ожидании визита Путина в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает визита российского коллеги Владимира Путина в Соединенные Штаты. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп отметил, что первая встреча с Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

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« Я б у д у в з а и м о д е й с т в о в а т ь с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда». Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я — туда», — сказал он.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По словам американского лидера, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.