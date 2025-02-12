Названа дата подписания соглашения Украины и США по недрам

Соглашение Украины и США по добыче редкоземельных металлов может быть подписано на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля или даже раньше. Дату подписания договора назвал президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его выступления опубликовало в Telegram издание «РБК-Украина».

Названа дата подписания соглашения Украины и США по недрам
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«Мы изучим этот документ и сделаем все, чтобы наши команды могли очень быстро договориться и подписать этот документ. Мы сделаем всем для того, чтобы подписать до или во время Мюнхенской конференции, потому что не хочется тратить время», заявил украинский лидер.

Он добавил, что дал поручение своей команде ознакомиться с документом в течение двух дней, чтобы как можно раньше его подписать.

Ранее представитель окружения Зеленского заявил о желании властей США сместить политика. По словам собеседника издания Postimees, о желании Вашингтона сместить Зеленского свидетельствуют разговоры американских властей о проведении выборов на Украине.

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