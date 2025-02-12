Соглашение Украины и США по добыче редкоземельных металлов может быть подписано на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля или даже раньше. Дату подписания договора назвал президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его выступления опубликовало в Telegram издание «РБК-Украина».

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« М ы и з у ч и м э т о т д о к у м е н т и с д е л а е м в с е , ч т о б ы н а ш и к о м а н д ы м о г л и о ч е н ь б ы с т р о д о г о в о р и т ь с я и п о д п и с а т ь э т о т д о к у м е н т . М ы с д е л а е м в с е м д л я т о г о , ч т о б ы п о д п и с а т ь д о и л и в о в р е м я М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и , п о т о м у ч т о н е х о ч е т с я т р а т и т ь в р е м я » , — з а я в и л у к р а и н с к и й л и д е р .

Он добавил, что дал поручение своей команде ознакомиться с документом в течение двух дней, чтобы как можно раньше его подписать.

Ранее представитель окружения Зеленского заявил о желании властей США сместить политика. По словам собеседника издания Postimees, о желании Вашингтона сместить Зеленского свидетельствуют разговоры американских властей о проведении выборов на Украине.