Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что исключает включение страны в состав США на правах 51-го штата. Он отметил, что такой сценарий невозможен, пишет РИА Новости.

Журналисты попросили главу правительства прокомментировать планы президента США Дональда Трампа по возможному расширению державы за счет Канады и Гренландии.

« Э т о м у н е б ы в а т ь н и к о г д а » , — п о д ч е р к н у л Трюдо.

По его словам, Оттава активно инвестирует в оборону, чтобы укрепить свои позиции и защитить суверенитет страны.

Премьер заметил, что канадцы вдохновляют своей сплоченностью и гордостью за страну: они пересматривают планы, поддерживают местный бизнес, демонстрируют силу национального единства.