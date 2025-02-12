Трюдо исключил включение Канады в состав США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что исключает включение страны в состав США на правах 51-го штата. Он отметил, что такой сценарий невозможен, пишет РИА Новости.
Журналисты попросили главу правительства прокомментировать планы президента США Дональда Трампа по возможному расширению державы за счет Канады и Гренландии.
«Этому не бывать никогда», — подчеркнул Трюдо.
По его словам, Оттава активно инвестирует в оборону, чтобы укрепить свои позиции и защитить суверенитет страны.
Премьер заметил, что канадцы вдохновляют своей сплоченностью и гордостью за страну: они пересматривают планы, поддерживают местный бизнес, демонстрируют силу национального единства.