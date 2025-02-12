Сын Илона Маска вытер козявки об антикварный стол в Овальном кабинете

Сын миллиардера Илона Маска вытер козявки о стол королевы Виктории в Овальном кабинете, сообщает ABCNews. Маск зачастую берет сына по имени X Æ A-Xii на различные мероприятия, отмечали журналисты.

Сообщалось, что пока Маск отвечал на вопросы журналистов во время совместной с президентом США Дональдом Трампом конференции в Овальном кабинете, его сын ковырялся в носу и вытер козявки о старинный стол, подаренный королевой Викторией Резерфорду Хейсу в 1880 году. Поступок мальчика быстро стал мемом в соцсетях, собирая тысячи комментариев.

Сын Маска, которого прозвали «маленький X» (Lil X. — NEWS.ru), родился у миллиардера от канадской певицы Граймс в 2020 году. Его время от времени видят на публике с отцом, в том числе в ночь выборов президента США, где он был запечатлен на семейном снимке Дональда Трампа. Американский лидер назвал его «прекрасным, идеальным мальчиком».

Ранее сообщалось, что Маск призвал к реорганизации Североатлантического альянса. Миллиардер заявил об этом в ходе дискуссии в соцсети X с республиканским сенатором Майком Ли. По словам Маска, НАТО является «анахронизмом».