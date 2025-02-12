Порошенко получил повестку вместо Мюнхенской конференции

Власти Украины дали бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 15 повесток вместо поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

« Т р а д и ц и о н н а я п р а к т и к а з а п р е т а в ы е з д а Порошенко за границу на международные встречи себя исчерпала. (...) Это сделано для того, чтобы я ни на фронт, ни в Мюнхен не поехал», — заявил политик.

Порошенко рассказал о запрете на выезд из Украины для участия в переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа. Вместо поездки в Германию политик получил повестки в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины на каждый день в период с 14 по 28 февраля. Экс-президент Украины заявил, что следственные действия в ГБР также лишают его возможности поехать в прифронтовые районы.

Порошенко заявил о критическом положении на фронте для украинской армии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил встречу с Трампом после Мюнхенской конференции. Он также рассказал о подготовке двусторонней встречи и намерениях встретиться с делегацией США непосредственно в Мюнхене.