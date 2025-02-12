СМИ: США освободят россиянина Винника

США освободят россиянина Александра Винника в обмен на передачу Москвой Вашингтону американца Марка Фогеля. Об этом сообщает ABC со ссылкой на американского чиновника.

Напомним, что Фогель, который отбывал в РФ срок по делу о контрабанде наркотиков, был передан Вашингтону 11 февраля. Он уже прибыл в США. Сегодня, 12 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в обмен на Фогеля Вашингтон освободит находящегося в заключении россиянина, но имя его не раскрыл, отметив только, что он вернется в РФ в ближайшее время.

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« С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы г о т о в я т с я в е р н у т ь Р о с с и и А л е к с а н д р а В и н н и к а в р а м к а х о б м е н а н а а м е р и к а н ц а М а р к а Ф о г е л я » , — с о о б щ и л и с т о ч н и к A B C .

Россиянин был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, в тот момент он находился в отпуске в Греции. Вашингтон обвинил его в отмывании средств на сумму от четырех до девяти миллиардов долларов через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу. В мае 2024 года он признал вину в рамках сделки с прокуратурой.