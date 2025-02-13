Зеленский: гарантии безопасности Украине без участия США не являются подлинными

Владимир Зеленский считает, что гарантии безопасности, которые могли бы обеспечить европейские страны без участия США, «не могут дать полноценной защиты» Украине. С аналогичными тезисами он выступил и в отношении потенциального размещения на Украине западных миротворческих контингентов. Между тем в Вашингтоне в последнее время не раз отмечали, что в дальнейшем в вопросе оказания помощи Киеву Европа должна проявлять большую инициативу. Так, глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть обеспечены силами европейских стран. Эксперты считают, что, делая столь громкие заявления в публичном пространстве, Зеленский пытается навязать собственное видение развития конфликта.

Гарантии безопасности со стороны Европы без участия США нереалистичны, заявил Владимир Зеленский.

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« В ы с к а з ы в а ю т с я м н е н и я , ч т о Е в р о п а м о г л а б ы п р е д л о ж и т ь г а р а н т и и б е з о п а с н о с т и б е з а м е р и к а н ц е в , и я в с е г д а г о в о р ю ( н а э т о . — R T ) н е т . Г а р а н т и и б е з о п а с н о с т и б е з А м е р и к и н е я в л я ю т с я п о д л и н н ы м и г а р а н т и я м и б е з о п а с н о с т и » , — с к а з а л о н в и н т е р в ь ю T h e G u a r d i a n .

В частности, без США невозможно обеспечить защиту воздушного пространства Украины, считает Зеленский. По его словам, только ЗРК Patriot могут справиться с этой задачей и противостоять всем типам ракет.

« Е с т ь и д р у г и е ( е в р о п е й с к и е . — R T ) к о м п л е к с ы , … н о о н и н е м о г у т д а т ь п о л н о ц е н н о й з а щ и т ы … Т а к ч т о д а ж е н а э т о м о д н о м п р и м е р е в и д н о , ч т о б е з А м е р и к и г а р а н т и и б е з о п а с н о с т и н е м о г у т б ы т ь п о л н ы м и » , — н а с т а и в а е т г л а в а к и е в с к о г о р е ж и м а .

В том же ключе он высказался и по вопросу размещения западных миротворческих контингентов, который сейчас обсуждается европейскими политиками. С его точки зрения, на эти формирования можно будет положиться, только если в их составе будут американцы и они будут готовы выступить против России в случае возобновления боевых действий.

« Б у д у с в а м и о т к р о в е н е н , я н е д у м а ю , ч т о к о м у - л и б о в и с т о р и и п о м о г л о п р и с у т с т в и е к о н т и н г е н т а ООН или что-то подобное. Сегодня мы не можем всерьёз поддержать эту идею», — подчеркнул Зеленский.

«В режиме слушателя»

Между тем в Вашингтоне не горят желанием не только отправлять американских военных на Украину, но и в принципе оставаться лидером в области военной поддержки республики, отмечают политологи. В частности, нынешняя встреча в формате «Рамштайн» проходит под председательством Великобритании, а не США, как раньше. Как ранее сообщала The Washington Post, глава Пентагона Пит Хегсет участвует в нём «в режиме слушателя».

« Х е г с е т , к а к о ж и д а е т с я , н е б у д е т д е л а т ь н и к а к и х о б ъ я в л е н и й о н о в ы х в о о р у ж е н и я х д л я Украины. Он не планирует беседовать с украинскими коллегами один на один, а на (общей. — RT) встрече собирается скорее быть «в режиме слушателя», — отмечали в газете.

Сам глава Пентагона на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине, повторил тезис о том, что Европа должна проявлять большую инициативу в вопросе оказания Киеву помощи в сфере безопасности. Помимо этого, он подчеркнул, что США не намерены направлять своих военных в республику, а миротворческие силы должны формироваться вне эгиды НАТО.

« Е с л и э т и с и л ы б у д у т р а з в ё р н у т ы в к а ч е с т в е м и р о т в о р ц е в н а Украине, на любом из этапов они должны быть размещены в рамках миссии, не относящейся к НАТО, и они не должны подпадать под действие пятой статьи», — приводит ТАСС его слова.

Прежде о том, что Европа должна взять на себя обеспечение гарантий безопасности Киева, в интервью NBC News заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

« Д у м а ю , о с н о в о п о л а г а ю щ и й п р и н ц и п з д е с ь т а к о й , ч т о в б у д у щ е м з а н и м а т ь с я э т и м к о н ф л и к т о м д о л ж н ы е в р о п е й ц ы » , — с к а з а л о н .

Инициатива с миротворцами для Украины не имеет единодушного одобрения и среди европейских государств.

« И д е я п р и с у т с т в и я м н о г о ч и с л е н н о г о к о н т и н г е н т а и з е в р о п е й с к и х с т р а н НАТО кажется опрометчивой для многих должностных лиц и аналитиков», — отметили в The New York Times.

В газете считают, что без американского участия и поддержки европейские войска якобы подверглись бы «усилиям» со стороны России, направленным на то, чтобы подорвать политический и военный авторитет альянса.

К тому же Европа не в силах обеспечить требуемую Зеленским численность миротворцев, подчеркнули в издании.

« Д а ж е б о л е е с к р о м н о е ч и с л о е в р о п е й с к и х в о е н н ы х — н а п р и м е р , 4 0 т ы с . ч е л о в е к — э т о т р у д н о о с у щ е с т в и м а я ц е л ь д л я к о н т и н е н т а с м е д л е н н ы м э к о н о м и ч е с к и м р о с т о м , н е х в а т к о й в о е н н о с л у ж а щ и х и н е о б х о д и м о с т ь ю у в е л и ч и т ь в о е н н ы е р а с х о д ы н а с о б с т в е н н у ю о б о р о н у . И е д в а л и э т о г о х в а т и т д л я т о г о , ч т о б ы д е й с т в и т е л ь н о с д е р ж и в а т ь Р о с с и ю » , — п и ш е т N Y T .

В связи с этим СМИ полагает, что наиболее оптимальным вариантом развития событий после потенциального прекращения огня станет решение по модели «дикобраз». Согласно ей, ВСУ должны быть в достаточной степени обеспечены вооружениями, ресурсами и подготовкой.

« О д н а к о п о д о б н о е о б я з а т е л ь с т в о д о л ж н о б ы т ь д о л г о с р о ч н ы м » , — о т м е т и л и в и з д а н и и .

«У Европы нет таких ресурсов»

С точки зрения опрошенных RT аналитиков, Зеленский сейчас пытается создать видимость собственной значимости на Западе. Кроме того, он хочет сохранить прежние объёмы американской военной помощи, которые в последнее время сократились.

« З е л е н с к и й н е т е р я е т н а д е ж д ы , ч т о д а ж е с о с м е н о й а д м и н и с т р а ц и и в Белом доме США не бросят Украину. Поэтому, выдвигая амбициозные требования, он исходит из принципа «проси больше, получишь сколько надо». Зеленский также понимает, что Вашингтон является той скрепой, которая и удерживает европейцев вокруг Украины. Если Вашингтон сейчас сократит своё финансирование, то и Европа последует его примеру. Лозунги о солидарности останутся, но программы помощи под разными предлогами начнут сворачиваться», — пояснил RT военный эксперт Иван Коновалов.

В свою очередь, научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак сомневается, что США резко остановят военную помощь Украине.

« П р о с т о з а н е ё в б о л ь ш е й с т е п е н и н а ч н у т п л а т и т ь е в р о п е й ц ы . А м е р и к а н ц ы б у д у т п р е д л а г а т ь с в о ё о р у ж и е , к о т о р о е Е в р о п а д о л ж н а б у д е т у н и х п о к у п а т ь . Н о д а ж е т а к и е д е к л а р а ц и и с о с т о р о н ы Т р а м п а б е с п о к о я т З е л е н с к о г о , т а к к а к е в р о п е й ц ы м о г у т п е р е с м о т р е т ь с в о и р а с х о д ы и у ж е с т о ч и т ь к о н т р о л ь з а в ы д е л я е м ы м и с р е д с т в а м и . О д н а к о в о в с ё м э т о м п р о ц е с с е м н е н и е З е л е н с к о г о н и к о г о н е и н т е р е с у е т . П о э т о м у в с ё , ч т о о н г о в о р и т , э т о с о т р я с а н и е в о з д у х а и п о п ы т к и о т т я н у т ь м о м е н т с в о е й о т с т а в к и . В с ё э т о д е ш ё в а я к о м е д и я » , — с к а з а л о н в р а з г о в о р е с R T .

Он считает, что Киев будет сейчас всячески создавать видимость участия в определении своего постконфликтного существования и до последнего торговаться за сколько-нибудь выгодные для себя условия.

Однако у Зеленского и его команды нет никаких шансов значительно повлиять на выбранный Трампом курс по Украине, считает Иван Коновалов. Он также усомнился в жизнеспособности проекта по созданию миротворческого контингента для отправки в эту страну.

« П о д ч ь е й э г и д о й б у д е т э т о т к о н т и н г е н т ? НАТО? Россия никогда на это не согласится. Силами евроармии? Маловероятно, что Брюссель будет готов направить значительное число своих военных, учитывая оскудевшие бюджеты стран—членов ЕС и отсутствие консенсуса среди них по этому вопросу. А гарантии безопасности? На бумаге можно всё что угодно задекларировать. Вот только воплощать это в жизнь никто не будет торопиться», — рассуждает аналитик.

К тому же надо понимать, что миротворцы должны располагаться по линии разграничения, добавил он. Если создавать такую, то речь идёт тогда не о прекращении конфликта, а о его заморозке, что не отвечает интересам России, пояснил эксперт.

Разговоры о миротворцах хороши лишь в теории, уверен политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. На практике это потребует не только колоссальных затрат, но и согласия России.

« В о - п е р в ы х , ч и с л е н н о с т ь т а к о г о ф о р м и р о в а н и я д о л ж н а б ы т ь з н а ч и т е л ь н о й . У Е в р о п ы н е т т а к и х р е с у р с о в . В о - в т о р ы х , н е о б х о д и м о с о г л а с и е в с е х с т о р о н к о н ф л и к т а . Н и о д н а с т р а н а н е п о ш л ё т н и е д и н о г о с о л д а т а , е с л и т а к о г о с о г л а с и я н е б у д е т » , — п о я с н и л о н в к о м м е н т а р и и R T .

Кроме того, сфера деятельности контингента на территории Украины, обрисованная Зеленским, из разряда невозможных, подчеркнул аналитик.