Зеленский признал усталость украинцев от конфликта с Россией

Украинцы устали от продолжительного вооруженного конфликта с Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

«Люди устают. Это настроение идет волнами. Долгая война, конечно. Энергия угасает», признал политик.

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Зеленский указал на усталость граждан Украины от продолжающегося противостояния и подчеркнул, что не все бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обладают высоким боевым духом. Он также пожаловался на продолжающееся на него с 2022 года давление.

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