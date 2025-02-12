Зеленский признал усталость украинцев от конфликта с Россией
Украинцы устали от продолжительного вооруженного конфликта с Россией.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.
«Люди устают. Это настроение идет волнами. Долгая война, конечно. Энергия угасает», — признал политик.
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Зеленский указал на усталость граждан Украины от продолжающегося противостояния и подчеркнул, что не все бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обладают высоким боевым духом. Он также пожаловался на продолжающееся на него с 2022 года давление.