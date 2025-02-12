Украинцы устали от продолжительного вооруженного конфликта с Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

« Л ю д и у с т а ю т . Э т о н а с т р о е н и е и д е т в о л н а м и . Д о л г а я в о й н а , к о н е ч н о . Э н е р г и я у г а с а е т » , — п р и з н а л п о л и т и к .

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Зеленский указал на усталость граждан Украины от продолжающегося противостояния и подчеркнул, что не все бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обладают высоким боевым духом. Он также пожаловался на продолжающееся на него с 2022 года давление.