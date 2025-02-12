В МИД Эстонии заявили о готовности защищать Украину в будущем

Эстония готова защищать Украину в том случае, если на территории этой страны в будущем снова начнутся военные действия, заявил эстонский министр иностранных дел Маркус Цахкна. Об этом пишет РИА Новости.

Министр отметил, что подобные действия — в интересах Эстонии. Вместе с тем, уточнил он, решение об этом будет принимать Рийгикогу (парламент) в соответствии с законодательством республики.

Эстония, заметил Цахна, наряду с другими странами, «обязательно должна быть за столом переговоров», когда будут обговариваться возможные гарантии безопасности для Украины.

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По его словам, пока нет ясности, посредством чего эти гарантии будут обеспечиваться, будет ли направлена миротворческая или военная миссия на территорию Украины. В любом случае, добавил он, присутствие эстонской делегации необходимо.