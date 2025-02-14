В Европе начали срочно разрабатывать альтернативу плану Трампа

Европейские страны начали в спешке разрабатывать альтернативу плану американского лидера Дональда Трампа по сектору Газа, который предполагает переселение жителей в другие страны и переход анклава под контроль США. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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« Е в р о п е й с к и е г о с у д а р с т в а р а б о т а ю т с а р а б с к и м и с о ю з н и к а м и н а д с р о ч н о й р а з р а б о т к о й п л а н а п о Г а з е , к о т о р ы й м о ж н о б у д е т п р е д с т а в и т ь Дональду Трампу в качестве альтернативы его предложению», — передает газета.

По словам неназванного европейского чиновника, министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и Италии проведут переговоры по кризису на Мюнхенской конференции по безопасности с «ключевыми арабскими государствами». Он также указал на то, что палестинцам и арбам нужно найти решение, согласно которому они будут управлять Газой, «а не США или Израиль».

5 февраля Трамп заявил, что США готовы взять сектор Газа и заняться расчисткой региона. Американский лидер также предложил переселить жителей Газы в Египет и Иорданию. Он отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся.