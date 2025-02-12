Глава Пентагона назвал угрозу для США

Китай представляет главную «угрозу национальным интересам» США и внешняя политика президента Дональда Трампа сделает своим приоритетом сдерживание КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает агентство Reuters.

« М ы с т а л к и в а е м с я с р а в н ы м к о н к у р е н т о м в л и ц е к о м м у н и с т и ч е с к о г о Китая, обладающего потенциалом и намерениями угрожать нашей родине и ключевым национальным интересам в Индо-Тихоокеанском регионе», — рассказал глава американского оборонного ведомства.

Хегсет также подчеркнул, что Китай наращивает свое влияние в регионе и США будут стремиться его сдерживать посредством координации со своими союзниками.

Глава Пентагона высказался о возвращении Украины к границам до 2014 года

Ранее Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично и власти страны должны принять этот факт. Также шеф Пентагона подчеркнул, что администрация Трампа не видит вступление Украины в НАТО частью мирного плана по урегулированию конфликта.