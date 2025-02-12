Пока вы не уснули: предупреждение НАТО Путину и резкое падение курса доллара
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Генсек НАТО сделал новое предупреждение Путину
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил сегодня, что Россия проиграет в случае нападения на альянс. Его слова приводит Sky News.
Курс доллара к рублю резко упал
На международном валютном рынке Форекс курс доллара к рублю снизился до уровня ниже 94 рублей. Это случилось впервые с начала октября 2024 года, следует из данных Investing.
В деле об убийстве экс-мэра Самары появились неожиданные подробности
Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила уверена, что ее отец и мать все еще живы. Как сообщает «АиФ», об этом заявил ее адвокат Андрей Карномазов.
Парламент Армении проголосовал за начало вступления страны в ЕС
Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз. За проголосовали 63 депутата, пишет Sputnik Армения.
Раскрыты подробности ухода Винер с поста главного тренера сборной России
Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике по собственному желанию. Как сообщает News.ru, такие подробности раскрыли в пресс-службе Федерации гимнастики РФ.
В Мытищах задержали племянника Екатерины Варнавы
Племянник актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы Георгий подозревается в пособничестве телефонным мошенникам. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники, молодой человек должен был забрать деньги у обманутой женщины в Мытищах и передать их аферистам.
Камеры-шумомеры установят в одном из самых громких районов Москвы
Рёв автомобилей и мотоциклов на Патриках будет замерять автоматический комплекс «Эфир». Столичные власти определились с местом для установки первых камер для выявления шумных автомобилей и мотоциклов. Автоматические устройства фиксации появятся в районе Патриарших прудов, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Суд признал банкротом банк «Гарант-Инвест»
Арбитражный суд Москвы, рассмотрев заявление российского регулятора, объявил банк «Гарант-Инвест» банкротом, сообщает РИА Новости.
Верховный суд разъяснил: штраф за заснеженный госномер законен
Некоторые водители зимой умышленно скрывают госномера под слоем снега, пытаясь представить это как случайность. Верховный суд разобрался в деле о штрафе за заснеженный номер.
Трансгендеров* в США хотят лишить спортивных наград
Министерство образования США «настоятельно призвало» организации, курирующие спорт в средних и высших учебных заведениях, лишить званий и наград трансгендерных* спортсменов, выступавших в женских видах спорта. Об этом сообщает NBC News.