Пентагон: вступление Украины в НАТО не является реалистичным исходом дипломатии

Соединенные Штаты не считают вступление Украины в НАТО реалистичным исходом мирного решения конфликта. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости. "Соединённые Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования", - сказал глава ведомства. 12 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что его не беспокоят сообщения о том, что Москва и Вашингтон якобы наладили контакты по украинскому конфликту. 8 февраля президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post сообщил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть "конкретный план" по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него "всегда были хорошие отношения с Путиным", и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.