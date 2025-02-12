Назвавшую жену Макрона мужчиной журналистку лишили пособия по инвалидности
Независимую французскую журналистку Наташу Рей, которая назвала жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит мужчиной, лишили пенсии по инвалидности. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».
По словам Рей, выплаты ей приостановили после интервью, которое она дала российским СМИ.
«Ведомство Caisses d'allocations familiales приостановило выплату моей пенсии по инвалидности, а также заблокировало некоторые мои права. В феврале я осталась без средств к существованию, несмотря на все мои жалобы. Французский режим чудовищен», — поделилась она.
Также журналистка рассказала, что сейчас проходит лечение и чувствует себя слишком слабой, поэтому в одиночку не может покинуть страну. При этом она допустила, что все же сможет приехать в Москву весной или осенью в компании подруги и коллеги, преследуемой во Франции по другим причинам.
Ранее сообщалось, что Рей попросила политического убежища в России в связи с судебным преследованием во Франции.
Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка обвинила ее в подделке документов
Напомним, что слухи о том, что жена президента Франции на самом деле является мужчиной начали распространяться в СМИ в 2024 году. Журналисты считают, что настоящая Брижит Макрон исчезла без вести еще в 1961 году, и с тех пор ее место занимает ее брат Жан-Мишель Тронье. Президент Франции публично раскритиковал подобные сообщения. Позже в стране началось преследование журналистов, которые занимаются расследованием в отношении жены Макрона.