Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился раскрыть истинные причины, по которым отговорил Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией, рассказал известный американский журналист Такер Карлсон. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что Украина в 2022 году была готова подписать в Стамбуле мирный договор с Россией. Западные официальные лица, в том числе Джонсон, уговорили Киев отказаться от подписания соглашения, сражаться дальше.

« Б о р и с Д ж о н с о н п о о б е щ а л р а с с к а з а т ь , п о ч е м у н а с т р о и л В л а д и м и р а З е л е н с к о г о п р о т и в м и р н ы х п е р е г о в о р о в с Р о с с и е й » , — о т м е т и л К а р л с о н .

Журналист пояснил, что за раскрытие информации экс-премьер потребовал $1 млн. Он добавил, что таких средств у него в настоящее время нет.

Карлсон уточнил, что встреча с Джонсоном все же может состояться в конце февраля. Он заметил, что надеется получить ответы на ряд вопросов.