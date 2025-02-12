Такер Карлсон: Джонсон за $1 млн расскажет, почему отговорил Зеленского от переговоров
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился раскрыть истинные причины, по которым отговорил Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией, рассказал известный американский журналист Такер Карлсон. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Ранее сообщалось, что Украина в 2022 году была готова подписать в Стамбуле мирный договор с Россией. Западные официальные лица, в том числе Джонсон, уговорили Киев отказаться от подписания соглашения, сражаться дальше.
«Борис Джонсон пообещал рассказать, почему настроил Владимира Зеленского против мирных переговоров с Россией», — отметил Карлсон.
Журналист пояснил, что за раскрытие информации экс-премьер потребовал $1 млн. Он добавил, что таких средств у него в настоящее время нет.
Карлсон уточнил, что встреча с Джонсоном все же может состояться в конце февраля. Он заметил, что надеется получить ответы на ряд вопросов.