Швейцария выразила желание бороться с коррупцией на Украине

Швейцария планирует потратить часть средств из €1,65 млрд, которые были выделены Украине до 2028 года, на борьбу с коррупцией в стране.

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Такая информация следует из заявления, опубликованного на сайте швейцарского Федерального совета.

« Ц е л ь с о с т о и т в т о м , ч т о б ы п о м о ч ь в л а с т я м п р е д о с т а в л я т ь к а ч е с т в е н н ы е г о с у д а р с т в е н н ы е у с л у г и б е з д и с к р и м и н а ц и и и к о р р у п ц и и » , — г о в о р и т с я в д о к у м е н т е .

Незадолго до этого сообщалось, что Федеральный совет Швейцарии (правительство — прим. ред.) одобрил программу помощи Украине на сумму 1,5 млн швейцарских франков (€1,58 млн). Планируется, что эти средства пойдут на восстановление и развитие страны в период 2025–2028 годов.

22 июня 2023 года еврокомиссар по вопросам расширения союза Оливер Вархели заявил, что Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. К числу невыполненных условий в Еврокомиссии отнесли борьбу с коррупцией.

17 августа того же года Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов в стране. 27 августа он выступил с заявлением о намерении приравнять коррупцию в период военного положения к госизмене.