Генсек НАТО сделал новое предупреждение Путину
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил сегодня, что Россия проиграет в случае нападения на альянс. Его слова приводит Sky News.
В ходе пресс-конференции в Брюсселе Марк Рютте отметил, что серьезно относится к поступающим от европейских разведывательных служб сообщениям о якобы возможном «нападении России», но уверен, что альянс «в состоянии отреагировать».
«Если [президент России Владимир] Путин нападет на НАТО, реакция будет разрушительной — он проиграет», - заявил он.
Генсек Рютте: Германия должна увеличить военные расходы и производство вооружений
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.