Орбан раскритиковал политику ЕС по Украине

Орбан: Политика ЕС по Украине противоречит интересам большинства
В контексте конфликта на Украине ЕС осуществляет политику, которая идет вразрез с интересами большинства жителей Европы.
Такое заявление сделал глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
"Большинство людей в Европе хотят мира, а Евросоюз хочет выиграть конфликт против России <…> У Евросоюза большие проблемы, потому что он пытается проводить политику, направленную против людей", - отметил венгерский премьер в ходе совместной пресс-конференции с Алисой Вайдель, сопредседателем партии "Альтернатива для Германии".
Ранее Орбан заявил, что Евросоюзу требуется абсолютно новая энергетическая политика, которая предусматривала бы отказ от антироссийских санкций в данной сфере.