В контексте конфликта на Украине ЕС осуществляет политику, которая идет вразрез с интересами большинства жителей Европы.

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Такое заявление сделал глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

" Б о л ь ш и н с т в о л ю д е й в Е в р о п е х о т я т м и р а , а Евросоюз хочет выиграть конфликт против России <…> У Евросоюза большие проблемы, потому что он пытается проводить политику, направленную против людей", - отметил венгерский премьер в ходе совместной пресс-конференции с Алисой Вайдель, сопредседателем партии "Альтернатива для Германии".

Ранее Орбан заявил, что Евросоюзу требуется абсолютно новая энергетическая политика, которая предусматривала бы отказ от антироссийских санкций в данной сфере.