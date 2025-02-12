Орбан: Политика ЕС по Украине противоречит интересам большинства

В контексте конфликта на Украине ЕС осуществляет политику, которая идет вразрез с интересами большинства жителей Европы.

Орбан раскритиковал политику ЕС по Украине
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Такое заявление сделал глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

"Большинство людей в Европе хотят мира, а Евросоюз хочет выиграть конфликт против России <…> У Евросоюза большие проблемы, потому что он пытается проводить политику, направленную против людей", - отметил венгерский премьер в ходе совместной пресс-конференции с Алисой Вайдель, сопредседателем партии "Альтернатива для Германии".

Ранее Орбан заявил, что Евросоюзу требуется абсолютно новая энергетическая политика, которая предусматривала бы отказ от антироссийских санкций в данной сфере.

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