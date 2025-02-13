СМИ сообщили, когда Вашингтон и Киев начали переговоры о добыче металлов

Американская энергетическая компания TechMet и лица, приближенные к американскому правительству, еще в конце 2023 года стали налаживать связи с Киевом для переговоров о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов. Об этом сообщает The New York Times.

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В публикации отмечается, что Киев начал кампанию по продвижению экономических сделок с руководством в Вашингтоне после того, как американские инвесторы с политическими связями начали проявлять интерес к добыче ископаемых в республике.

NYT: Украина хочет от США гарантий насчет редкоземельных металлов

К концу 2024 года состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также поездки в Соединенные Штаты украинских чиновников, которые продвигали сделки по эксплуатации месторождений лития и титана.

Накануне Зеленский заявил в интервью газете The Guardian, что был готов сдавать США данные по полезным ископаемым в своей стране в обмен на помощь еще в сентябре 2024 года.

4 февраля Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

Ранее в Раде призвали провести ревизию и национализацию месторождений полезных ископаемых.