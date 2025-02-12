Бывший соратник Трампа обвинил его в подрыве доверия к США
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп подрывает доверие к Америке, вводя пошлины против ее союзников и обещая взять под контроль сектор Газа. Об этом Болтон рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В беседе с FAZ бывший советник Трампа выразил обеспокоенность репутацией США в мире. По мнению Болтона, у «нового старого» президента отсутствует внешнеполитическая стратегия - к примеру, сначала он объявляет о введении пошлин против Канады, Мексики, Китая и даже ЕС, а затем замораживает эти решения.
«В результате Трамп растрачивает капитал Америки: доверие к доброй воле страны в международной политике», - подчеркнул Болтон.
На вопрос о планах Трампа относительно Украины Болтон ответил, что «на заднем плане, безусловно, ведутся какие-то обсуждения». Трамп заявил, что уже говорил с президентом России Владимиром Путиным, хотя подтверждений этому нет.
«Иногда он [Трамп] что-то выдумывает», - так это прокомментировал экс-советник президента США.
По мнению Болтона, Трамп «следует своим инстинктам, которые всегда направлены на сделки и на личную выгоду». Будь то тарифы, НАТО или Украина - любой, кто верит, что Трамп следует какой-то определенной философии, в итоге будет разочарован, предупредил Болтон.
«Вокруг Трампа царит хаос, потому что его мышление хаотично», - заключил он.
Болтон был третьим человеком на посту помощника по нацбезопасности за два с половиной года первого президентства Трампа. Трамп был категорически не согласен со многими суждениями своего помощника. Болтон был главным сторонником жесткой линии в отношениях с Россией, Ираном и КНДР в администрации Трампа. Среди прочего, он высказывался в поддержку военной кампании в Ираке, тогда как Трамп называл ее одной из главных военных ошибок США. Также у них были разногласия по Афганистану и Ирану.