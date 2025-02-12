Бывший соратник Трампа обвинил его в подрыве доверия к США

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп подрывает доверие к Америке, вводя пошлины против ее союзников и обещая взять под контроль сектор Газа. Об этом Болтон рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В беседе с FAZ бывший советник Трампа выразил обеспокоенность репутацией США в мире. По мнению Болтона, у «нового старого» президента отсутствует внешнеполитическая стратегия - к примеру, сначала он объявляет о введении пошлин против Канады, Мексики, Китая и даже ЕС, а затем замораживает эти решения.

« В р е з у л ь т а т е Т р а м п р а с т р а ч и в а е т к а п и т а л А м е р и к и : д о в е р и е к д о б р о й в о л е с т р а н ы в м е ж д у н а р о д н о й п о л и т и к е » , - п о д ч е р к н у л Б о л т о н .

На вопрос о планах Трампа относительно Украины Болтон ответил, что «на заднем плане, безусловно, ведутся какие-то обсуждения». Трамп заявил, что уже говорил с президентом России Владимиром Путиным, хотя подтверждений этому нет.

« И н о г д а о н [ Т р а м п ] ч т о - т о в ы д у м ы в а е т » , - т а к э т о п р о к о м м е н т и р о в а л э к с - с о в е т н и к п р е з и д е н т а С Ш А .

По мнению Болтона, Трамп «следует своим инстинктам, которые всегда направлены на сделки и на личную выгоду». Будь то тарифы, НАТО или Украина - любой, кто верит, что Трамп следует какой-то определенной философии, в итоге будет разочарован, предупредил Болтон.

« В о к р у г Т р а м п а ц а р и т х а о с , п о т о м у ч т о е г о м ы ш л е н и е х а о т и ч н о » , - з а к л ю ч и л о н .

Болтон был третьим человеком на посту помощника по нацбезопасности за два с половиной года первого президентства Трампа. Трамп был категорически не согласен со многими суждениями своего помощника. Болтон был главным сторонником жесткой линии в отношениях с Россией, Ираном и КНДР в администрации Трампа. Среди прочего, он высказывался в поддержку военной кампании в Ираке, тогда как Трамп называл ее одной из главных военных ошибок США. Также у них были разногласия по Афганистану и Ирану.