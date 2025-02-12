Отказ от проведения выборов на Украине связан с непониманием гражданами необходимости голосования.

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С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, видео опубликовано на YouTube-канале офиса президента Украины.

« О ч е н ь в а ж н о , ч т о б ы [ с п е ц п р е д с т а в и т е л ь п р е з и д е н т а США по Украине Кит] Келлог приехал на Украину, тогда он поймет людей, все наши обстоятельства, что происходит, увидит отношение украинцев к выборам. Это не просто вопрос законодательства и конституции», — высказался политик.

Зеленский объяснил отказ от президентских выборов якобы нежеланием украинцев проводить голосование в период военного положения. Он также заявил, что организация голосования связана с вопросами безопасности и возможности обеспечить голосование для военнослужащих. По его словам, решение о проведении в стране выборов является исключительно внутренним делом.

Ранее представитель окружения Зеленского заявил о желании властей США сместить политика. По словам собеседника издания Postimees, о желании Вашингтона сместить Зеленского свидетельствуют разговоры американских властей о проведении выборов на Украине.