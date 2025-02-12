Генсек Рютте: чем сильнее Киев на поле боя, тем сильнее он будет на переговорах

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости продолжения поддержки Украины, чтобы обеспечить ей более выгодные позиции за столом переговоров.

Генсек НАТО объяснил необходимость поддержки Украины
© globallookpress.com

Его слова приводит Sky News.

«Чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров», — сказал Рютте.

По его словам, Североатлантический альянс должен делать больше в плане поставок оружия на Украину до тех пор, пока ей нужна поддержка. В то же время он согласился с позицией президента США Дональда Трампа о том, что финансирование Киева должно быть «уравновешенным».

До этого Марк Рютте заявил о несогласии с утверждениями, что Украина проигрывает в конфликте, хотя фронт и движется «в неправильном направлении». Он считает, что Запад не должен демонстрировать свои слабости, иначе «Россия может что-нибудь попробовать», как это случилось с Украиной.

В мире
Марк Рютте
Дональд Трамп
НАТО
Киев
Соединенные Штаты
Украина