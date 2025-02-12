В СБУ заявили о задержании «российского крота»
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василь Малюк заявил о задержании «крота ФСБ», работавшего руководителем штаба антитеррористического центра спецслужбы. Об этом пишет РБК.
По словам Малюка, задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности задержанного. При этом он лично занимался расследованием и напрямую докладывал о его ходе Владимиру Зеленскому.
В СБУ особо подчеркнули, что через «крота» спецслужба длительное время передавала дезинформацию, сообщает РИА Новости.
«За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио - и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателям соответствующей информации врагу», - заявил глава СБУ Василий Малюк.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании главного психиатра Вооруженных сил страны по подозрению в незаконном обогащении. По информации ведомства, за два года он приобрел «необоснованные активы» на сумму более чем 1 млн долларов. В частности, за два года врач купил частный дом и два земельных участка в Киевской области, две квартиры в Киеве, одну – в Одессе, а также четыре автомобиля марки BMW.