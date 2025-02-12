В СБУ заявили о задержании «российского крота»

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василь Малюк заявил о задержании «крота ФСБ», работавшего руководителем штаба антитеррористического центра спецслужбы. Об этом пишет РБК.

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По словам Малюка, задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности задержанного. При этом он лично занимался расследованием и напрямую докладывал о его ходе Владимиру Зеленскому.

В СБУ особо подчеркнули, что через «крота» спецслужба длительное время передавала дезинформацию, сообщает РИА Новости.

« З а с ч е т ш и ф р о в а н н ы х п р о г р а м м н ы х з а к л а д о к м ы п р о н и к л и в г а д ж е т ы п р е д а т е л я — м о б и л ь н ы е т е р м и н а л ы , к о м п ь ю т е р ы . М ы ф а к т и ч е с к и с н и м ж и л и , п р о в о д и л и а у д и о - и в и д е о к о н т р о л ь . В п р о ц е с с е э т о г о в с е г о н а м у д а л о с ь к а ч е с т в е н н о з а д о к у м е н т и р о в а т ь с б о р и п е р е д а ч у п р е д а т е л я м с о о т в е т с т в у ю щ е й и н ф о р м а ц и и в р а г у » , - з а я в и л г л а в а С Б У В а с и л и й М а л ю к .

Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании главного психиатра Вооруженных сил страны по подозрению в незаконном обогащении. По информации ведомства, за два года он приобрел «необоснованные активы» на сумму более чем 1 млн долларов. В частности, за два года врач купил частный дом и два земельных участка в Киевской области, две квартиры в Киеве, одну – в Одессе, а также четыре автомобиля марки BMW.