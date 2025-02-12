Жители Европы выступают за «компромиссное урегулирование» конфликта на Украине.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

« Б о л ь ш и н с т в о и л и з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь н а с е л е н и я в о в с е х с т р а н а х , в т о м ч и с л е 5 5 п р о ц е н т о в в Дании, 49 процентов в Великобритании и 44 процента в Польше, заявили, что "компромиссное урегулирование" является наиболее вероятным исходом конфликта на Украине», — говорится в материале.

При этом население Эстонии, Дании, Великобритании и Португалии считают, что продолжение поддержки Киева, а не стремление к урегулированию, должно оставаться приоритетом Европы.

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Результаты того же опроса показали, что жителям Европы трудно воспринимать Украину как европейскую страну. Такого мнения придерживается 47 процентов французов и 50 процентов итальянцев. В то же время жители Болгарии и Венгрии заявили, что считают Россию союзником или необходимым партнером Европейского союза (ЕС), а не соперником или противником.