Стремление включить Украину в Североатлантический альянс стало причиной конфликта на территории этой страны. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

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" Б а й д е н г о в о р и л о б э т о м , З е л е н с к и й г о в о р и л о б э т о м . И , д у м а ю , э т о б ы л о о д н о й и з п р и ч и н н а ч а л а в о й н ы " , - о т в е т и л Трамп на вопрос о причинах конфликта на Украине.

Таким образом, американский лидер согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта. 12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить.

Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за устранение первопричин конфликта и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.