Власти Грузии будут руководствоваться интересами своей страны, проводить политику, которая нужна ей, а не следовать указаниям избалованных бюрократов Европейского союза. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

Журналисты спросили Каладзе, каким будет ответ Тбилиси на слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что правящая партия Грузии является «де-факто властью, у которой нет легитимации» в стране.

« О т в е т н ы м ш а г о м « Г р у з и н с к о й м е ч т ы » я в л я е т с я з а щ и т а и н т е р е с о в с т р а н ы . М ы з а щ и т и м Г р у з и ю , н а ш у р о д и н у , и н т е р е с ы э т о й с т р а н ы , к а ж д о г о е е ж и т е л я , в н е з а в и с и м о с т и о т е г о п о л и т и ч е с к и х в з г л я д о в » , — з а я в и л п о л и т и к .

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победила правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.