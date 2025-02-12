Писториус указал на сигналы Киева о готовности к территориальным уступкам
Министр обороны ФРГ Борис Писториус не ожидает, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности будет представлен план по перемирию или урегулированию конфликта на Украине.
"Такого проблеска надежды не видно, но я убежден, что в этом году произойдет движение <...>", - сказал он в интервью новостному порталу Table.Briefings.
При этом министр допустил, что территориальные уступки могут стать частью урегулирования, хотя подчеркнул, что решение не может быть принято "за спиной" Украины. В то же время, по его мнению, "есть сигналы со стороны Украины о том, что существует определенная готовность пойти на территориальные уступки при определенных условиях".
Конференция в Мюнхене
Мюнхенская конференция по безопасности была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности. Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов. В последние годы официальные представители РФ не принимали участие в конференции. В этом году форум пройдет с 14 по 16 февраля.