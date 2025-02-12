Бывший советник президента США Джон Болтон усомнился в эффективности политики Дональда Трампа в отношении Украины.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) он заявил, что своими действиями американский лидер преследует личную выгоду.

« О н с л е д у е т с в о и м и н с т и н к т а м , к о т о р ы е в с е г д а н а п р а в л е н ы н а с д е л к и и н а т о , ч т о в ы г о д н о е м у л и ч н о . В о к р у г Трампа царит хаос, потому что его мышление хаотично», — сказал Болтон.

По его словам, в вопросах тарифов и пошлин, НАТО или Украины Трамп не придерживается какой-либо философии. В то же время он предположил, что сегодня ведутся закулисные обсуждения по поводу завершения конфликта Москвы и Киева.

До этого экс-посол Германии в США и Британии, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для Politico написал, что странам Запада следует готовиться к длительному и чрезвычайно сложному процессу по установлению мира на Украине. Эксперт отметил, что скептически относится к точке зрения, что мир находится на пути к урегулированию конфликта Москвы и Киева, которое будет завершено за недели путем прямых переговоров России и США.