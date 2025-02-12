Президент США Дональд Трамп выразил благодарность лидеру России Владимиру Путину за освобождение американца Марка Фогеля. Видеозапись его слов приводит Telegram-канал Пул №3.

По словам главы государства, он очень ценит то, что Фогелю «позволили вернуться домой».

« И м ы ц е н и м т о , ч т о с д е л а л Путин», - заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что договоренность об освобождении гражданина США «может стать важным элементом урегулирования конфликта на Украине».

При этом, отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома заметил, что условия заключенной сделки были «очень и очень справедливыми и разумными», «не такими, как при сделках, которые наблюдались в последние годы».

В России объяснили освобождение американца Марка Фогела

Осужденный в России на 14 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков гражданин США Марк Фогель вернулся на родину вместе с прилетевшим накануне в Москву спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. После прибытия в США его принял в Белом доме Дональд Трамп. Президент также анонсировал возвращение домой еще одного американца.