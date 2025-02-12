Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Москвы освободить из российской тюрьмы гражданина США Марка Фогеля, осужденного за контрабанду и хранение наркотиков.

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что в России освободили американца Фогеля. Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении гражданина США. Следователи возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере против Фогеля в январе 2022 года. Мужчина преподавал в англо-американской школе, до мая 2021 года обладал дипломатическим статусом. Американец вместе с женой прибыли из Нью-Йорка. В Шереметьево при прохождении «зеленого» коридора Фогеля остановили таможенники из-за реакции служебных собак. При обыске в его багаже обнаружили тщательно замаскированные наркотические вещества. Летом 2022-го суд приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима. После освобождения Фогель в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным.

Данный шаг — это очередной жест доброй воли с нашей стороны. Он направлен на возобновление российско-американского диалога, ведь очевидно, что в настоящее время начинается новая стадия СВО, начинается стадия переговорного процесса. А перед переговорами идет подготовка к ним, которая подразумевает создание основы для будущего взаимодействия, а также более-менее положительного контекста. Но это не означает, что переговоры будут простыми. Отнюдь нет. Вспомните ситуацию с Минскими соглашениями – перед их заключением прошел целый «дипломатический марафон». Скорее всего, и теперь переговоры будут сложными и длительными. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

С точки зрения здравого смысла и логики в обозримой перспективе следует ожидать принятия в Вашингтоне аналогичного решения в сторону Москвы, считает эксперт.

« С о с т о р о н ы Трампа последовала позитивная реакция [на освобождение российскими властями американского гражданина], и это понятно. Но пока такой реакции мало, со стороны США должны последовать ответные действия. Но пока конкретных действий со стороны США не видно, там есть только слова, пусть и положительные», - отметил эксперт.

Вместе с тем Блохин ответил на вопрос о роли спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в переговорном процессе по разрешению украинского кризиса. Согласно данным СМИ, Уиткофф в Москве договаривался о возвращении Фогела на родину.

« С к о р е е в с е г о , о д н у и з г л а в н ы х р о л е й в с е - т а к и б у д е т и г р а т ь [ с п е ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь п р е з и д е н т а США по Украине генерал] Кит Келлог. При этом понятно, что один человек не решает тут все вопросы, – и со стороны США, и со стороны РФ этим будут заниматься целые команды, целые делегации. А их состав может варьироваться. Поэтому тут все очень мобильно и подвижно. Сейчас привлекли одного, а завтра привлекут другого. Все зависит от функционала», - сказал американист.

Ранее Трамп анонсировал освобождение еще одного американца, но не назвал имени.