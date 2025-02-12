Зеленский рассказал о попытках покушения на него

В первые дни боевых действий на Украине против сотрудников администрации президента Украины Владимира Зеленского и против него самого было якобы предпринято несколько попыток физического устранения. О покушениях в начале конфликта украинский лидер рассказал в интервью, фрагмент которого опубликовало в Telegram издание «Страна.ua».

« Б ы л и л ю д и , к о т о р ы е х о т е л и у б и т ь , б ы л и в ы с т р е л ы , п о г и б л и н е к о т о р ы е л ю д и в О ф и с е п р е з и д е н т а . Б ы л и л ю д и н а ш и , к о т о р ы е з а щ и щ а л и » , — з а я в и л Зеленский.

Он добавил, что в целях заключения мирного соглашения на украинские власти в те дни оказывали давление как гражданское общество внутри страны, так и иностранные партнеры, однако Зеленский отказался подписывать договор, посчитав его условия неприемлемыми.

Стали известны подробности о готовивших покушение на Зеленского офицерах

Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется обменять территории на земли, занятые Вооруженными силами России. О каких регионах идет речь, он не уточнил.