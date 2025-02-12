Соглашение между Трампом и Путиным назвали «худшим кошмаром» лидеров ЕС

Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для лидеров континента.

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Такую оценку дает газета Financial Times.

« Х у д ш и й к о ш м а р ф р а н ц у з с к о г о п р е з и д е н т а , к а к и м н о г и х е г о к о л л е г — э т о р о с с и й с к о - а м е р и к а н с к о е с о г л а ш е н и е , з а к л ю ч е н н о е з а с п и н о й у к р а и н ц е в и е в р о п е й ц е в » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

По мнению авторов материала, если Европа хочет присутствовать за столом переговоров, она должна на него что-нибудь положить. Только в таком случае ее интересы будут учитываться, отмечается в материале.

С точки зрения Европы, ключ к любому соглашению — надежные гарантии безопасности для Киева, пишет FT.

До этого экс-посол Германии в США и Британии, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для Politico написал, что странам Запада следует готовиться к длительному и чрезвычайно сложному процессу по установлению мира на Украине. Эксперт отметил, что скептически относится к точке зрения, что мир находится на пути к урегулированию конфликта Москвы и Киева, которое будет завершено за недели путем прямых переговоров России и США.