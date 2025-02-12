Обзор иноСМИ: что Трамп ищет на Украине и «примечательное» событие в Сирии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Впервые за много лет в Сирии не пропустили российский конвой»

В период, когда будущее военного присутствия России в Сирии вызывает вопросы, новое сирийское министерство обороны приняло примечательное решение, пишет турецкое издание Haber7. Российская колонна в составе 30 машин с ракетами, направлявшаяся с авиабазы Хмеймим в сторону Тартуса, провела восемь часов на контрольно-пропускном пункте, отмечает газета.

По данным Haber7, после многочасового ожидания колонна вернулась в Хмеймим, так и не попав на территорию базы в Тартусе. Читатели турецкой газеты раскритиковали решение новых сирийских властей. Один из них призвал «не останавливать Россию». Если Россия уйдет, США вторгнутся в Сирию, предупредил он.

«Вопиющее упущение»: на Турнире четырех наций не будет россиян

На этой неделе лучшие хоккеисты мира соберутся в Монреале и Бостоне на проводимом НХЛ Турнире четырех наций. Однако этот турнир пройдет с «вопиющим упущением» - без российских игроков, пишет автор канадского издания The Globe And Mail Марти Клинкенберг. На турнире не будет Александра Овечкина, Никиты Кучерова, Евгения Малкина, Сергея Бобровского и других звезд хоккея. В соревнованиях примут участие команды из Канады, Финляндии, Швеции и США.

На прошлой неделе Международная федерация хоккея с шайбой заявила, что России и Белоруссии будет запрещено участвовать в международных соревнованиях в этом и следующем году из-за «проблем безопасности». Один из величайших игроков НХЛ и специальный представитель Федерации хоккея России Павел Буре раскритиковал это решение, обратив внимание, что это помешает РФ принять участие в чемпионате мира 2026 года. Он подчеркнул, что без РФ уровень ЧМ существенно снизился. Действующие игроки НХЛ назвали отсутствие россиян на турнирах прискорбным решением, отмечает The Globe And Mail.

«Почему для Трампа так важна сделка с Украиной»

Украина предложила президенту США Дональду Трампу заключить сделку о продолжении американской военной помощи в обмен на разработку украинских редкоземельных элементов. Эти элементы необходимы для многих видов технологи - они используются в производстве мобильных телефонов, жестких дисков, а также электромобилей и гибридных авто, пишет ABC News. Украинские запасы титана, ключевого компонента для аэрокосмической, медицинской и автомобильной промышленности, считаются одними из крупнейших в Европе.

В статье отмечается, что Трамп ясно заявил о своей заинтересованности в сделке с Киевом. Пока неясно, ищет ли Трамп на Украине какие-то конкретные элементы или хочет все и сразу. Китай, главный геополитический противник Трампа, является крупнейшим в мире производителем редкоземельных металлов. И США, и Европа стремятся сократить свою зависимость от Пекина в этой сфере. Идея обмена военной помощи на ресурсы возникла именно в то время, когда по всему миру становится все труднее обеспечить надежный и бесперебойный доступ к критически важным полезным ископаемым, подчеркивает ABC News.

«Российский газ для химического парка в Германии»

На фоне обострения экономического кризиса и прогрессирующей деиндустриализации призывы немецкого бизнеса к изменению энергетической политики становятся все громче, пишет газета Junge Welt. На прошедших выходных глава химического парка Leuna Кристоф Гюнтер призвал возобновить импорт российского трубопроводного газа. Он заявил, что после трех лет украинского кризиса «пришло время переосмыслить стратегию».

Гюнтер обвинил высокие цены на энергоносители в плачевном положении немецкой промышленности, заявив, что она стала неконкурентоспособной. Он указал, что с 2024 года численность работников химической промышленности сокращается каждый квартал, а загрузка производственных мощностей снизилась до 70–80 процентов. Эту негативную тенденцию невозможно исправить в краткосрочной перспективе. Чтобы предотвратить дальнейший непоправимый ущерб, доступный газ нужен прямо сейчас, подчеркнул Гюнтер. Junge Welt напомнила, что к началу 2022 года Германия импортировала около 55 процентов своего газа напрямую из России по трубопроводам. Нить «Северного потока-2» по-прежнему работоспособна, поэтому возобновление поставок российского газа может быть осуществлено именно по ней, подчеркивает издание.

В Японии провели съезд по «повышению интереса» к Курилам

Во вторник, 11 февраля, в японской префектуре Хёго провели съезд с целью «повышения интереса» к вопросу Курильских островов, сообщается в статье на Yahoo News Japan. В конференции приняли участие около 120 членов различных организаций, поддерживающих претензии японских властей на Курилы.

Портал «ИноСМИ» обратил внимание на реакцию читателей японской газеты на эту новость. Один из них заявил, что властям Японии стоит заключить мирный договор с РФ и «брать пример с Трампа, сохраняя нейтралитет». Другой комментатор спросил, «все ли в порядке с головой» у японских властей. Он указал, что сначала Токио вводит против России санкции, а затем хочет преференций и переговоров по Курилам.