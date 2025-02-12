В Европе рассказали о сталинизации родины Сталина

Грузия, где родился Иосиф Сталин, сейчас подвержена процессу сталинизации. С таким заявлением выступил экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью грузинскому изданию InterpressNews.

Так он прокомментировал ужесточение законов о проведении митингов.

« Я д у м а ю , ч т о в э т о м г о д у м ы н а б л ю д а е м с т а л и н и з а ц и ю с т р а н ы . Л ю д е й л и ш а ю т г р а ж д а н с к и х п р а в » , — з а я в и л б ы в ш и й л и т о в с к и й ч и н о в н и к .

Он также призвал ввести санкции против нынешнего руководства Грузии, которые принадлежат к партии «Грузинская мечта».

Иосиф Сталин при рождении имел фамилию Джугашивили и родился в грузинском городе Гори. Он был этническим грузином.

Ранее в Грузии власти ужесточили правила проведения митингов. Теперь протестующим запрещено блокировать автомагистрали, железные дороги, тоннели и эстакады. Об акции следует предупреждать правоохранительные органы заранее, согласно законопроекту.